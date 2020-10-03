Сараево, , 21:28 — REGNUM 3 октября на пресс-конференции министр здравоохранения Боснии и Герцеговины Горан Черкез заявил, что выпуск первых вакцин от коронавируса может начаться в ноябре 2020 года, а в Боснию и Герцеговину она поступит в апреле или мае следующего года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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»Пока что прививка от коронавируса не будет обязательной. Однако дело в том, что у нас есть четкая стратегия, согласно которой на первом этапе около 20% населения будет немедленно вакцинировано. Особенно работники здравоохранения и граждане, входящие в группу риска», — отметил Черкез.

Он также добавил, что после того, как эти 20% населения будут вакцинированы, прививки от коронавируса будут сделаны остальному населению.

«Вакцинация не означает конец эпидемии коронавируса. Мы должны вооружиться терпением. Впереди наверняка еще минимум целый год борьбы с коронавирусом», — заявил Черкез.