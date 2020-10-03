Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:38 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области автомашина «ВАЗ 1500» сбила нескольких человек. Идёт доследственная проверка, ход которой контролирует прокуратура Тагилстроевского района, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

ДТП случилось утром 3 октября на пересечении улиц Пархоменко и Победы. По предварительным данным, пьяный водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной «Дэу Нексия» и «Шкода Рапид». А затем машина пробила ограждение и выехала на тротуар, сбив нескольких человек и задев припаркованную машину «Газель».

В медучреждения доставили шестерых человек, среди которых четыре пешехода, водитель-нарушитель и один из находившихся в машине «ДЭУ Нексия». Прокуратура оценит с точки зрения закона соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.