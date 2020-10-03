Курган, , 19:19 — REGNUM В Курганской области в связи с ростом числа заболевших COVID-19 развернуты дополнительные специализированные койко-места в Шумихинской, Притобольной и Половинской центральных районных больницах. С 5 октября дополнительные койко-места для пациентов с COVID-19 появятся в Курганском госпитале для ветеранов войн, сообщает 3 октября региональный оперативный штаб.

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Отмечается, что в марте 2020 года был открыт инфекционный госпиталь на 414 коек в Курганской больнице №2 и Курганской областной специализированной инфекционной больнице. В мае для ковидных пациентов созданы места в Курганской областной клинической больнице, Макушинской, Щучанской, Петуховской, Катайской, Далматовской и Куртамышской центральных районных больницах. Все они продолжают функционировать.

Отметим, что за минувшие шесть дней, с 28 сентября 2020 года число заражений в Курганской области увеличилось с 32 случаев в сутки до 45.

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