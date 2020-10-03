Кишинёв, , 18:58 — REGNUM За последние сутки на территории Молдавии было выявлено свыше 800 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По информации министерства, за сутки в стране было зафиксировано 872 случая заражения SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 55 888.

Также уточняется, что в настоящее время в Молдавии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 1353.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября глава Молдавии Игорь Додон попросил российского президента Владимира Путина о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Просьба прозвучала в ходе переговоров в видеоформате.