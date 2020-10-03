Москва, , 18:13 — REGNUM В Москве на Кунцевском кладбище похоронили неонациста Максима Марцинкевича. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На церемонии прощания присутствовали родственники Марцинкевича и представители СМИ. Сначала к гробу подпускали родственников, после родных начали допускать журналистов и всех желающих.

Перед похоронами националиста усилили меры безопасности, посетители проходили через металлодетекторы, сумки и рюкзаки проверяли сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Марцинкевич был найден мёртвым в камере СИЗО-3 в Челябинске утром 16 сентября. При нём обнаружили несколько предсмертных записок. По предварительно версии, заключённый покончил с собой.

К неонацисту во время его нахождения в СИЗО не применялись физическая сила или спецсредства. Это показала проведённая проверка ФСИН.

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