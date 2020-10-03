Екатеринбург, , 18:13 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом 3 октября сообщает оперштаб.

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Все они умерли от COVID-19. За весь период пандемии от этого заболевания ушли уже 611 человек.

Данные об их поле и возрасте не разглашаются. Также нет официальных сведений о том, сколько людей с коронавирусом умерли от других причин. Всего с начала пандемии на Среднем Урале его обнаружили 29 640 человек. А выписаны и выздоровели пока только 22 063.