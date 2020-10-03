Москва, , 17:12 — REGNUM Созданная в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» доказала свою эффективность, надежность и безопасность. Об этом 3 октября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Так, обращаясь к участникам международного Форума науки и технологии в обществе, который проходит в онлайн-режиме, Чернышенко заявил, что, как ранее говорил глава государства Владимир Путин, Россия готова делиться своим опытом борьбы с коронавирусом с международным сообществом.

«Это, безусловно, касается и поставок вакцины «Спутник V» в другие страны. Вакцины, которая уже доказала свою надежность, безопасность и эффективность», — сказал вице-премьер.

Он выразил уверенность, что человечество сможет дать отпор пандемии, только если объединит усилия научных сообществ всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на сопротивление недоброжелателей. В основе препарата — аденовирус (группа ОРВИ) человека, вызывающий небольшую простуду, с которой человечество уживается не одну сотню лет.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор», прошла регистрацию в Федеральной службе интеллектуальной собственности (Роспатенте).

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