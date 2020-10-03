Москва, , 16:52 — REGNUM В Российской Федерации, вероятнее всего, следующий всплеск числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 будет слабее, чем весной и осенью текущего года. Об этом 3 октября заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU.

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По его словам, в стране ожидать не стоит «взрывного прироста» выявленных случаев заражения коронавирусом, однако следующий всплеск таких пациентов начнется весной 2021 года.

При этом собеседник агентства добавил, что «в нашей популяции» коронавирус, вероятно, очень надолго.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что повторный карантин для жителей России из-за коронавируса может оказаться пагубным.

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