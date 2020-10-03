Москва, , 16:15 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 3 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:12 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще девять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два рейса, еще три отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что понижение дневной температуры до 13−16 °С начнется в европейской части РФ с 8 октября.