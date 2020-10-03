Калуга, , 16:55 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 человек за последние сутки, сообщает 3 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне был зарегистрирован 61 подтверждённый случай.

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Всего в регионе 9 тыс. 443 положительных результата тестов получили подтверждение, 1 тыс. 645 человек находятся на лечении, 7 тыс. 724 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (498), в Обнинске (225), в Боровском районе (132), в Людиновском районе (131), в Дзержинском районе (87) и в Козельском районе (84).

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