Москва, , 15:57 — REGNUM За минувшие сутки в столице России было выявлено 2884 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом с 23 мая. Это 3 октября следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

При этом 23 мая в Москве за сутки было выявлено 3190 заразившихся коронавирусной инфекцией.

В результате этого, общее число выявленных в столице России случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 300 613.

Также указывается, что за это же время в Москве 32 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 5314.

Кроме того, уточняется, что за все время пандемии в городе 252 087 человек вылечились от нового заболевания, 1069 из которых — за истекшие 24 часа.

Отметим, днем ранее в Москве за сутки было выявлено 2704 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.