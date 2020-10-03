Минск, , 15:57 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 3 октября зарегистрировали 79 852 случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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75 148 человек на данный момент выздоровели от COVID-19, 851 человек скончался от осложнений болезни.

На текущий момент в Белоруссии провели 1 916 340 тестирований на SARS-CoV-2.

Отметим, суточный прирост числа инфицированных коронавирусом составил в Белоруссии 431 новый случай. Скончались еще семь человек. Выздоровели 166 человек. За сутки в республике провели 19 077 тестов на SARS-CoV-2.