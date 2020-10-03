Рязань, , 13:49 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 3 октября зарегистрировано 52 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 6788 человек, в том числе 23 — за последние сутки.

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