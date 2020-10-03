Рязань, , 13:43 — REGNUM В Рязанской области 3 октября подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это столько же положительных тестов, сколько было выявлено и за предыдущие сутки.

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Всего в области был зарегистрированы 8319 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6788 пациентов, в том числе 23 — за последние сутки.

За весь период скончались 52 человека. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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