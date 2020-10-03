Ташкент, , 14:18 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на 10:00 (08:00 мск) 3 октября зарегистрировано 57 924 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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По информации источника, выявили еще 148 новых случаев инфицирования. 85 инфицированных выявили в Ташкенте, 23 — в Ташкентской области, 19 — в Джизакской области, 12 — в Самаркандской области, девять — в Намаганской области. Также сообщается о еще одном летальном исходе заболевания.

«На сегодняшний день в стране вылечено 54 456 человек, инфицированных коронавирусом (94%)», — сообщает источник.

На текущий момент в Узбекистане 2992 пациента, инфицированных SARS-CoV-2, получают лечение.

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