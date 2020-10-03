Бишкек, , 13:35 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посетил столичный парк медиков и волонтеров им. Адинай Мырзабековой, где почтил память жертв пандемии коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Затем глава государства ознакомился с макетом стелы, которую в будущем планируют установить в парке.

По замыслу авторов скульптурной композиции, стела будет выглядеть как две закрученные конструкции, олицетворяющие собой руки, прикрывающие летающих бабочек от огня.

Архитектурное сооружение посвящено гражданам страны, внесшим свой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и отдавшим свои жизни ради сохранения здоровья народа Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что студентка пятого курса медицинской академии Киргизии Адинай Мырзабекова в течение 11 дней работала в стационаре, оказывая помощь пациентам, у которых диагностировали COVID-19. 13 июля 2020 года она скончалась от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

15 июля президент Киргизии подписал указ, о посмертном награждении Адинай Мырзабековой медалью «Эрдик» («За мужество»).