Тамбов, , 13:33 — REGNUM В Тамбовской области 3 октября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на два.

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Всего в области зарегистрированы 7817 носителей вируса. После выздоровления был выписан 6761 пациентов, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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