Владимир, , 13:30 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 3 октября зарегистрировано 223 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5973 пациента.

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