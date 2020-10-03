Владимир, , 13:27 — REGNUM Во Владимирской области 3 октября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 7429 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5973 пациента, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 223 человека, два новых случая подтверждено за последние сутки.

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