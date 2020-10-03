Липецк, , 13:22 — REGNUM В Липецкой области 3 октября подтверждено 43 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего на территории региона выявлен 6231 положительный тест.

За весь период наблюдения 5490 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 13 — за последние сутки. 46 человек скончались. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

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