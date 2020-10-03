Москва, 3 октября 2020, 13:17 — REGNUM В Госдума ужасаются масштабам ЧС на Камчатке и требуют жесткого наказания виновных в разливе нефтепродуктов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.
«Масштабы беды, которая произошла на Камчатке, просто ужасают. Необходимо как можно скорее найти источник загрязнения и предотвратить ухудшение ситуации», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Тревогу вызывают сведения о том, что пострадали люди.
«Роспотребнадзор и Минздрав должны обследовать всех пострадавших и определить степень вреда их здоровью. Виновные в этой беде должны не только оплатить ликвидацию последствий экологической катастрофы, но и компенсировать вред, нанесённый людям», — отметил Миронов.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») направил запросы в Минприроды, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой дать подробную информацию об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.
В то же время местные власти говорят о превышении предельно допустимой концентрации нефтепродуктов и фенола в водах океана. В качестве одной из вероятных причин загрязнения рассматривают сброс нефтепродуктов проходящими судами.
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