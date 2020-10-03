Москва, , 13:18 — REGNUM Вслед за Российским экономическим университетом им. Плеханова ещё два вуза переводят обучение в дистанционный режим. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».

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"МАРХИ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова тоже уходят на дистанционку», — сказано в сообщении. Официального подтверждения вузами этой информации пока нет. При этом уже известно. что университет Плеханова перевёл на дистанционку не всех студентов, а лишь часть.

Как сообщало ИА REGNUM, детские сады Москвы продолжат работу в обычном режиме.

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