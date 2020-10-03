Москва, , 12:57 — REGNUM Участковый уполномоченный полиции, который выдал поддельную справку в отношении гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, уволен из состава правоохранительных органов. Об этом 3 октября сообщил источник в региональных правоохранительных органах, его слова приводит РИА Новости.

«В суде была предоставлена справка от участкового, согласно которой Ирина Стерхова просто сдавала спальное место погибшему в ДТП. Справка не соответствовала действительности», — заявил источник.

При этом ранее Ирина Стерхова делала попытку доказать, что ее отношения с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Сергеем Захаровым были, в сущности, семейными, однако Пресненский суд Москвы отказался признать ее потерпевшей по делу, так как, по его мнению, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов возместил моральный ущерб старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.

Напомним, 8 сентября в Пресненском суде Москвы был вынесен обвинительный приговор актёру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима.