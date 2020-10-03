Москва, , 12:43 — REGNUM На железнодорожной платформе военно-патриотического парка «Патриот» состоялась передача представитеолям Минобороны РФ точной копии бронепоезда времен Великой Отечественной войны БП-43, изготовленного по заказу АО «РЖД». Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В торжественной церемонии передачи полномасштабной копии бронепоезда принял участие заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. БП-43 полностью укомплектован функционирующим стрелковым оружием, оригинальными внутренними системами наблюдения. Кроме того, на заводе-изготовителе в Туле были проведены испытания всего подвижного состава.

Как сообщалось ранее, идея возрождения бронепоезда БП-43 была выдыинута в РЖД год назад. В мае 2019-го руководством компании была поставлена задача к 75‑летию Победы в 2020 году изготовить две реплики бронепоезда времен Великой Отечественной войны.