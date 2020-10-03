Ростов-на-Дону, , 12:41 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни сохранится угроза возникновения природных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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Согласно прогнозу синоптиков, в период с 4 по 6 октября на Дону сохранится чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим сохранится угроза возникновения и распространения огня.

Жителей региона, в том числе областного центра, спасатели просят быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.