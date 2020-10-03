Москва, , 12:40 — REGNUM Учителей одной из школ Москвы перевели на дистанционный формат работы с 5 по 18 октября — в дни двухнедельных каникул, ранее введённых мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила учительница школы, расположенной на юго-востоке столицы.

Учитель проводит урок по видео связи Donland.ru

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"Все учителя уже подписали бумаги, предписывающие полный перевод на удалённый режим работы. В заявлении они обязались работать по месту проживания и регулярно находиться на связи», — рассказала собеседница агентства.

Источник в другой московской школе не смог подтвердить эту информацию: «Нас пока не переводили на дистанционный формат работы, но не исключаю, что в течение 3−4 октября будет дано соответствующее устное распоряжение в чат сотрудников школы».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил школьникам каникулы — вместо одной недели дети будут отдыхать две. Это связано с пандемией коронавируса и растущим числом выявленных случаев коронавируса в столице.