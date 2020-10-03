Ереван, , 12:31 — REGNUM По состоянию на 3 октября в Армении зарегистрировали 51 925 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За сутки было проведено 3483 тестирования на SARS-CoV-2, в результате которых выявили 543 новых случая инфицирования. 177 человек за минувшие сутки выздоровели (всего от COVID-19 вылечились 44 583 человека).

Еще шесть летальных исхода заболевания зарегистрировали за минувшие сутки. За весь период эпидемии в Армении скончались 972 инфицированных. Также сообщается, что накануне была зарегистрирована смерть пациента, болевшего COVID-19, в результате другого заболевания. Уточняется, что в Армении зарегистрировали 302 подобных летальных случая.

«В настоящее время лечение от коронавируса проходят 6068 пациентов. Всего было проведено 303 707 теста», — сообщили в министерстве здравоохранения Армении.