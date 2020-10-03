Приштина, , 12:31 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 2 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 645 образцов в крае было выявлено 42 носителя коронавируса. Ещё 54 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлено 15 705 случая заражения коронавирусом. 13 731 пациентов уже здоровы. 627 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходят 1347 человек.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность. Ситуация уже вторую неделю остается стабильной, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют около 150 новых носителей.

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