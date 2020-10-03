Тюмень, , 12:10 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 3 октября.

Лабораторные исследования Алексей Колчин (c) ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 87 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 октября зарегистрировано 9765 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7705 человек, 40 пациентов с COVID-19 скончались.