Пермь, , 11:47 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 октября, скончались восемь пациентов, у которых положительный тест на коронавирус. В трех случаях причиной стала коронавирусная инфекция, в пяти — сопутствующие заболевания. Инфосводка представлена на портале permkrai.ru.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Стоит отметить, в регионе ежедневно фиксируют летальный исход пациентов, имевших диагноз COVID-19. Напомним, днем ранее скончались четыре человека.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 476 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией: 188 — от сопутствующих заболеваний, 288 — от COVID-19.

Добавим, с конца марта в крае выявили более 10 тысяч носителей SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье за сутки скончались четверо пациентов с COVID-19