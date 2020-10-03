Пермь, , 11:44 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 октября, выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 один ребёнок и 85 взрослых: 32 мужчины и 53 женщины, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Лечение в больнице получают 63 человека, дома под меднаблюдением находятся 23 человека. На сегодняшний день в COVID-центрах проходят лечение в общей сложности 1 422 человека.

Каждый день в регионе фиксируется увеличение суточного показателя выявленных случаев заражения. Ежесуточный прирост составил 0,9%, а коэффициент распространения — 1,1 (на 2 октября — 1,07). Напомним, за сутки, на 2 октября, числилось 83 случая.

С конца марта в регионе выявлено 10 077 случаев заражения коронавирусом. Скончались 476 человек, у которых диагностировали COVID-19. Вылечились 6 890 пациентов.