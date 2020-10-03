Краснодар, , 11:32 — REGNUM Сразу 106 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 3 октября. В числе новых пациентов — 12 детей.

«В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 47 человек, в Сочи — 13, в Анапе — восемь. По семь случаев подтверждено в Новороссийске и Кущевском районе, пять — в Горячем Ключе, четыре — в Северском районе», — уточнили в оперативном штабе.

Отметим, что за предыдущие сутки на Кубани выявили 101 нового носителя коронавируса — впервые с 9 августа число новых пациентов превысило 100 человек.

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Всего в регионе за период пандемии коронавирус выявлен у 14 290 человек, выздоровели 10 635 человек, скончались 289 пациентов. На данный момент 40 человек находятся в стационарах региона в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.