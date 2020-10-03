Москва, , 11:32 — REGNUM В российской Федерации за минувшие сутки было выявлено 9859 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Наибольшее число выявленных случаев зарегистрировано в Москве — 2884. Далее следует Санкт-Петербург — 358 и Московская область — 259.

В штабе отметили, что из 9859 новых выявленных случаев заражения 27,2% не имеют клинических проявлений.

За сутки зафиксировано 174 смерти от последствий коронавирусной инфекции.

Выздороветь за сутки смогли 5563 человека.