Бишкек, , 11:32 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 128 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 3 октября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

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За весь период эпидемии в республике зарегистрировали 47 184 случая инфицирования.

За сутки в Киргизии выздоровел 141 челове, всего в республике побороли инфекцию 43 278 человек (91,7%).

Лечение в условиях стационара получают 999 пациентов, амбулаторно — 1386 инфицированных.

Сообщается, что за минувшие сутки зарегистрировали один летальный исход заболевания. За весь период эпидемии умерли 1066 человек (2,2%).

Кроме того за минувшие сутки по информации источника коронавирусом заразились десять медицинских работников. Еще три медицинских работника выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, у шестерых медработников завершился период домашней самоизоляции.

Всего в Киргизии инфицирование коронавирусом было выявлено у 3304 медицинских работников, из которых 3038 выписались из стационаров медицинских учреждений по факту выздоровления.

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