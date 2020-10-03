Воронеж, , 11:25 — REGNUM 177 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 3 октября в федеральном оперативном штабе. За предыдущие сутки сообщалось о 173 новых носителях.

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За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 112 человек, в статистику смертности включено ещё два случая.

Всего в Воронежской области за период пандемии, по данным федерального штаба на 3 октября, выявили 18 527 носителей коронавируса, 16 663 выздоровели, скончались 188 человек. По данным регионального штаба на 30 сентября, жертвами коронавируса в регионе стали 208 пациентов.