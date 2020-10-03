Симферополь, , 11:02 — REGNUM Ровно 100 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом сообщил в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 3 октября. Обследования на коронавирус прошли 4875 человек. За предыдущие сутки было зарегистрировано 98 новых носителей.

«За 2 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции. 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 — при скрининге здорового населения», — сообщили в пресс-службе.

По данным на утро 3 октября в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 4855 человек, 2918 человек выздоровели. 69, по данным федерального штаба, скончались.