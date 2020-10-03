Ханты-Мансийск, , 10:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 153 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе также составил 153 случая.

Основные очаги заражения на 3 октября: Сургут — 49 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 30; Нефтеюганск — 15; Урай — 14; Октябрьский район — 12.

Всего с начала пандемии в Югре на 3 октября зарегистрировано 22 966 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 347 человек, 190 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 3 октября составляет 1,02. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 45,16%.