Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве пациентам, которые проходят диагностику на COVID-19, а также пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп. Об этом 3 октября в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Также расширяем перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с COVID-19», — написал Собянин.

По его словам, решение о назначении и выдаче в Москве тех или иных препаратов лицам, заразившимся коронавирусом будет приниматься лечащими врачами.

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