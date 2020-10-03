Москва, , 09:41 — REGNUM Жители столицы смогут бесплатно получить пульсоксиметры — приборы, которые мгновенно оценивают уровень насыщения крови кислородом. Об этом 3 октября в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Измерение кислорода в крови Mos.ru

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Глава города подчеркнул, что насыщение крови кислородом является ключевым показателем для оценки состояния при COVID-19. Аппараты будут выдавать пациентам, проходящим лечение амбулаторно. Но только по решению врача, при условии, что у больного диагностирована пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Москвы, у которых диагностирован коронавирус помимо препаратов прямого действия будут выдавать лекарства, которые препятствуют свертыванию крови и образованию тромбов.

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