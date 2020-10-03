Киев, , 09:30 — REGNUM На Украине за сутки выявили 4661 случай инфицирования коронавирусом, сообщают данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, опубликованные 3 октября на сайте СНБО Украины.

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Общая численность выявленных в стране случаев инфицирования SARS-CoV-2 за весь период эпидемии достигла 222 322.

За сутки зарегистрировали 92 летальных исхода болезни. За весь период эпидемии в стране скончались 4353 пациента с COVID-19.

Общее число выздоровевших от COVID-19 на Украине достигло 98 737 (2146 человек за сутки).

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Напомним, ранее украинский бизнесмен Павел Фукс сообщил, что результат теста на SARS-CoV-2 мэра Харькова Геннадия Кернеса отрицательный. На данный момент глава города Харькова лечится от COVID-19 в немецкой клинике Charite.