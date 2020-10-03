Приштина, , 09:41 — REGNUM В пятницу, 2 октября, в полиция Косово арестовала на КПП Хан Элези (сербское название Генерал Янкович — ИА REGNUM), находящемся на границе с Северной Македонией, полицейского, избивавшего албанцев в 90-е годы, по обвинению в военных преступлениях.

«Теперь ему уже 71 год, и война закончилась два десятилетия назад, но, кажется, правосудие не забыло, что сделал полицейский Дервиш, когда он работал в городе Клина», — пишет албанское новостное агентство Telegrafi.

Сообщается, что мужчина вернулся в Косово на похороны одного из родственников.

Вот что говорят свидетели обвинения:

Он избивал албанцев, как только мог. Он был полицейским комендантом в деревне Уймир в муниципалитете Клины. Люди говорят, что он избивал людей и усаживал их на плиту.

Свидетели рассказывают, что в течение пяти месяцев после окончания Косовской войны мужчина не выходил из дома, а затем уехал.

Национальность полицейского не сообщается, однако фамилия Дервиш дает почву для догадок.

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