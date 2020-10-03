Москва, , 09:33 — REGNUM Помимо лекарств прямого действия от COVID-19 заразившимся коронавирусом москвичам будут выписаны другие препараты. Об этом в своём личном блоге 3 октября написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, для профилактики осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни планируется предоставлять антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов. Среди таких препаратов мэр столицы указал Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан.

Как сообщало ИА REGNUM, заразившимся коронавирусом жителям Москвы бесплатно раздадут новые препараты прямого действия от COVID-19.

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