Москва, , 09:19 — REGNUM Заразившимся коронавирусом москвичам бесплатно выдадут новые препараты от COVID-19. Об этом в своём личном блоге 3 октября написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава города отметил, что столичные врачи накопили большой опыт успешного лечения пациентов с коронавирусом на дому. При этом в России уже зарегистрированы новые препараты от COVID-19. Благодаря этому с октября в Москве планируется расширить программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19.

«В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», — написал Собянин.

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