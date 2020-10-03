Москва, , 09:00 — REGNUM Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) Российской Федерации Владимир Жириновский считает, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 — это прививка. Об этом политик заявил в эфире НСН.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

По словам Жириновского, прививка против коронавируса — это вполне безопасно, но если человек заболел коронавирусной инфекцией, то это может оставить долговременные последствия для его организма.

«Прививка — это безопасно, а вот переболеть — нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже», — сказал Жириновский.

Также Жириновский отметил, что основные карантинные меры сейчас — это сокращение физических контактов между людьми — так можно существенно замедлить распространение коронавируса. Лидер ЛДПР считает, что лучше всего самоизолироваться на даче.

Он уверен, что жить за городом в собственном доме гораздо лучше, чем в огромных бетонных многоэтажных домах.

Также Жириновский напомнил, что социальное дистанцирование — это второе после вакцинации оружие против коронавируса.

«Главное оружие против вируса после прививки — это социальное дистанцирование», — сказал Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни в России наблюдается некоторый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Власти призывают граждан соблюдать ограничительный режим, в частности носить маски и перчатки в общественных местах. По всем регионам проводятся рейды надзорных органов, которые в том числе штрафуют граждан за несоблюдение масочного режима.