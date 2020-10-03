Москва, , 08:19 — REGNUM Член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко заявил, что индивидуальные средства защиты помогают сохранить здоровье в условиях пандемии, а также напомнил, как правильно носить медицинские маски. Об этом он заявил в интервью агентству Sputnik.

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По словам Бровко, любая маска — будь то одноразовая или многоразовая — является барьером, защищающим от вирусов и бактерий.

«Одноразовая, многоразовая, с респиратором или сделанная своими руками из подручных средств — любая маска является барьером, который в той или иной мере защищает нас от вирусов», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что одноразовые медицинские маски нужно постоянно менять — их нельзя носить долго, а после использования выбрасывать. Что касается многоразовых масок, то их необходимо регулярно стирать перед тем, как использовать повторно.

Маску стоит носить с собой в специальном кармане или пакете — её нельзя носить открыто, например на руке — так на маску попадает пыль и грязь с улицы.

Нужно стараться не перепутать, какой стороной одевать маску, — стерильная сторона должна прикладываться к лицу, а внешняя сторона — смотреть наружу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в последние дни наметился тренд на рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. В связи с этим власти требуют от граждан соблюдать ограничительные меры, в частности ношение масок и перчаток в общественных местах.