Триполи, , 07:56 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 509 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливийской территории достигло 35 717. Также за 2 октября в стране умерли еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Ливии выросло до 570 человек.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 440 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Всего с начала пандемии в Ливии выздоровели 20 334 человека.