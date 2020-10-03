Трентон, США, 3 октября 2020, 07:55 — REGNUM Анализы на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 должны сдать участники встречи президента США Дональда Трампа со сторонниками в городе Бедминстер в американском штате Нью-Джерси. Об этом написал на своей странице в Twitter губернатор региона Фил Мерфи.
Глава Нью-Джерси добавил, что после этого все они должны уйти в изоляцию. Указанная встреча состоялась 1 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сенаторы-республиканецы Майк Ли и Том Тиллис заразились коронавирусом.
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