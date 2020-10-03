Трентон, США, , 07:55 — REGNUM Анализы на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 должны сдать участники встречи президента США Дональда Трампа со сторонниками в городе Бедминстер в американском штате Нью-Джерси. Об этом написал на своей странице в Twitter губернатор региона Фил Мерфи.

Глава Нью-Джерси добавил, что после этого все они должны уйти в изоляцию. Указанная встреча состоялась 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сенаторы-республиканецы Майк Ли и Том Тиллис заразились коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп начал принимать препарат «Ремдесивир»