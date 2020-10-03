Нью-Дели, , 07:30 — REGNUM В Индии число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные индийского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 100 842 человек. Также выросло и количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Теперь в Индии зафиксировано более 6,47 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что в настоящее в Индии наблюдаются самые высокие темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тем не менее правительство республики намерено и дальше ослаблять карантинные ограничения, чтобы не допустить проблем с экономикой.