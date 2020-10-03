Москва, , 06:53 — REGNUM Иммунитет организма к инфекционным заболеваниям может существенно ослабить переохлаждение, поэтому в период подъёма заболеваемости COVID-19 важно оставаться в тепле, сообщила 3 октября журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Она напомнила также о задаче граждан «соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором».

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», — сказала эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что для повышения иммунитета гражданам рекомендуется здоровое питание, отказ от алкоголя, курения, восьмичасовой сон и занятия спортом.

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