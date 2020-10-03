Богота, , 06:52 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 6192 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и соцзащиты страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Колумбии достигло 841 531. Также за минувшие сутки на колумбийской территории скончался 201 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 26 397 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками раннее в Колумбии выявили более 5,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. К тому моменту уже более 750 тыс. человек выздоровели.